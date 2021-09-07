القاهرة الأعلى زواجًا... ننشر خريطة زواج المصريين على مستوى الجمهورية خلال 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدر محافظة القاهرة قائمة محافظات الجمهورية الأعلى معدل زواج بـ 13.5 حالة زواج لكل ألف من السكان، يليها محافظة قنا بمعدل 11.9 حالة زواج لكل ألف نسمة، ثم محافظة الأقصر بمعدل 10.4 حالة زواج لكل ألف نسمة خلال عام 2020.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن محافظة بنى سويف جاءت فى مرتبة متقدمة بين محافظات الصعيد الأعلى زواجًا بمعدل 9.1 حالة زواج لكل ألف من السكان، ومحافظتا المنيا ومطروح بمعدل 8.8 حالة زواج لكل ألف نسمة من السكان، ومحافظة أسيوط بمعدل 8.5 ألف حالة زواج لكل ألف من السكان، ومحافظة السويس بمعدل 8.4 حالة زواج لكل ألف نسمة، ومحافظة الاسكندرية بمعدل 8.2 حالة زواج لكل ألف نسمة، ومحافظتى الاسماعيلية والبحيرة بمعدل 8.1 حالة زواج لكل ألف نسمة.

بينما تذيل محافظات الجمهورية فى معدل الزواج، محافظة البحر الأحمر بمعدل 6.4 حالة زواج لكل ألف نسمة، ومحافظة دمياط بمعدل 7.1 حالة زواج لكل ألف نسمة، ومحافظة شمال سيناء بمعدل 7.3 حالة زواج لكل ألف نسمة، ومحافظة أسوان بمعدل 7.4 حالة زواج لكل ألف نسمة.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع عدد عقود الزواج إلى 876015 عقداُ عام 2020 مقـابل 927844عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 357832عقداً عام 2020 تمثل 40.8 ٪ من جملة العقود مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6 ٪.