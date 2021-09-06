وزير التعليم: «الناس اللى عندها مصاريف تدفعها»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "نرغب في أن تكون السنة الدراسية الحالية نظامية بحضور الطلاب في المدارس والتعليم أون لاين يكمل ويثري العملية التعليمية لكنه ليس بديلا عن الحضور".

وأضاف: "الناس اللي عندها مصاريف تدفعها لأن العام الدراسي مستمر وسيتم استكماله بكل الأساليب المتاحة لنا".

وتابع وزير التعليم: "لن تغلق إلا في أحلك الظروف وسنحاول تطعيم طلاب الثانوية وكلما زادت اللقاحات انخفضنا بالسن للمراحل ما قبل الثانوية، ولا بديل عن وجود المعلم في الفصل ووجود الطلاب مع بعضهم البعض، ونحن نمنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة للأساتذة الجامعيين".