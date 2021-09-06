الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: «الناس اللى عندها مصاريف تدفعها»

طارق شوقي
طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "نرغب في أن تكون السنة الدراسية الحالية نظامية بحضور الطلاب في المدارس والتعليم أون لاين يكمل ويثري العملية التعليمية لكنه ليس بديلا عن الحضور".

وأضاف: "الناس اللي عندها مصاريف تدفعها لأن العام الدراسي مستمر وسيتم استكماله بكل الأساليب المتاحة لنا".

وتابع وزير التعليم: "لن تغلق إلا في أحلك الظروف وسنحاول تطعيم طلاب الثانوية وكلما زادت اللقاحات انخفضنا بالسن للمراحل ما قبل الثانوية، ولا بديل عن وجود المعلم في الفصل ووجود الطلاب مع بعضهم البعض، ونحن نمنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة للأساتذة الجامعيين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

مطاردة وتبديل زنازين.. تفاصيل مثيرة فى هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلى

وزير التعليم: العام الدراسى بحضور وانصراف.. وتطعيم 1.6 مليون خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

ماجد حبته

جريمة اختطاف جديدة!

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع فى غزة

مطاردة وتبديل زنازين.. تفاصيل مثيرة فى هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلى

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا ويعيق حركة المواطنين فى جنين