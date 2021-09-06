الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصدرين المصريين» تدعو رواد الأعمال للانضمام لـ«حاضنة التصدير»

التصدير
التصدير

دعت جمعية المصدرين المصريين، كل أصحاب رواد الأعمال والناشئين المهتمين بالدخول في عالم التصدير للانضمام في الدورة الرابعة من برنامج حاضنة التصدير الذى تنظمه الجمعية خلال النصف الثانى من سبتمبر الجاري 2021.

وأكدت الجمعية، في منشور عبر "فيسبوك"، أن البرنامج يتيح فرصة التأهل لممارسة التصدير على أعلى مستوى من الاحترافية على أيدى أساتذة متمرسين فى ملفات التصدير كافة.

وأشارت الجمعية إلى أن الدورات الثلاث السابقة من البرنامج الذى قامت الجمعية بتنظيمه بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية وأمدت مجتمع التصدير المصرى بأكثر من 50 مصدرًا جديدًا منذ بدء البرنامج فى أكتوبر 2020.

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