سيد محمود سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد

هنأ اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المحاسب سيد محمود، عقب صدور قرار التنمية المحلية بتوليه مهام منصبه الجديد سكرتيرًا عامًا للمحافظة خلفًا للواء محمد أنيس الذي جرى تعيينه بنفس المنصب بمحافظة الإسماعيلية، ضمن حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الصادر، الإثنين، بتصعيد القيادات المتميزة لسكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، ونقل رؤساء المدن المقصرين لوظائف إدارية بالمحافظات تضمنت حركة تنقلات وتعيينات 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا.

وشملت الحركة تعيين محمد أنيس عبدالحميد سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد إلي سكرتير عام محافظة الإسماعيلية ، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادي الجديد إلي وظيفة سكرتير عام الوادي الجديد، مطالبا كافة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم.