ارتفاع اللحوم والدواجن.. بورصة أسعار السلع الغذائية ومواد البناء خلال 2021

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير فى أسعار مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية ومواد البناء خلال الأشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، والتى تذبذبت بين الصعود والهبوط بنسب متفاوتة.

فى هذا الإطار، كشف جهاز الإحصاء، عن ارتفاع سعر كيلو قمح عادى بلدى إلى حدود 7.6 جنيه خلال شهر يوليو 2021 مقابل 7.1 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع متوسط سعر لتر زيت بذرة قطن مخلوط لـ 22 جنيها خلال شهر يوليو 2021 مقابل 20.7 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء، أن متوسط سعر بيع كيلو لحم بقرى وجاموسى تراجعت لـ 135.2 جنيه خلال شهر يوليو 2021 مقابل 136.7 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما ارتفع سعر كيلو دجاج بلدى لـ 44.9 جنيه خلال يوليو 2021، مقابل 40.9 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أما فيما يخص مواد البناء، أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع أسعار قطاعات الألمونيوم إلى حدود 55.5 ألف جنيه للطن خلال شهر يوليو 2021 مقابل 40 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت أسعار ألواح رصاص إلى حدود 55.4 ألف جنيه للطن خلال شهر يوليو 2021 مقابل 54.1 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

بينما تراجع سعر بيع طن ألواح نحاس أصفر إلى حدود 104.8 ألف جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 120.4 ألف جنيه للطن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وتراجع سعر بيع طن بترول خام لـ 8.8 ألف جنيه خلال شهر يونيو 2021، مقابل 4.6 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما هبط سعر بيع طن ألواح زنك لـ 89.1 ألف جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 101.9 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.