الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

«الإندبندنت»: ما هى سلالة «مو» من فيروس كورونا وأماكن انتشارها؟

كورونا
كورونا

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأنه مع استمرار سلالة "دلتا" المتحورة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تصدر عناوين الأخبار، يراقب مسؤولو الصحة سلالة أخرى ظهرت على الساحة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية نقلاً عن الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة، أنه على الرغم من اكتشاف حالات إصابة بسلالة "مو" في الولايات المتحدة، إلا أنها ليست السلالة المتحورة السائدة بعد.

وخلال إفادة إخبارية للرد على مستجدات فيروس كورونا بالبيت الأبيض، قال فاوتشي: "نحن نراقب ذلك عن كثب. إنه موجود بالفعل هنا، لكنه ليس قريبًا على الإطلاق من أن يكون مهيمنًا".

أضاف أنه تم رصد 2000 حالة إصابة بسلالة "مو" في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا للمبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا.

وتابع فاوتشي: "نحن نولي اهتمامًا لذلك، ونأخذ كل شيء من هذا القبيل على محمل الجد، لكننا لا نعتبره تهديدًا فوريًا في الوقت الحالي".

ويراقب فاوتشي سلالة "مو" لأن بيانات المختبر تقول "إنه سيتجنب بعض الأجسام المضادة"، لكن لم يتم إثبات ذلك في بيئة إكلينيكية.

من جانبها، اعتبرت منظمة الصحة العالمية مو "سلالة مثيرًة للاهتمام"، قائلة إنه من المحتمل أن تقاوم المناعة الممنوحة من عدوى سابقة لـ "كوفيد-19" أو اللقاح.

وظهرت سلالة "مو"، أو ما تعرف علميا بـ "B.1.621"، لأول مرة في كولومبيا في يناير. قال مسؤول صحي كولومبي إن السلالة مسؤولة عن الزيادة الثالثة في الإصابات التي حدثت في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من أن الانتشار العالمي لسلالة مو بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حاليًا عن 0.1%، بلغت نسبة الانتشار في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) وترتفع باستمرار".

وأعلن مسؤولون يوم الجمعة الماضي أنه تم رصده أيضًا في كوريا الجنوبية. كانت الإصابات الثلاث لأشخاص سافروا من المكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا.

لندن كورونا المستجد سلالة مو المملكة المتحدة

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