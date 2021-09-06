وزير التعليم: العام الدراسى بحضور وانصراف.. وتطعيم 1.6 مليون خلال أيام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار انتظام الدراسة لهذه الأعداد من الطلاب والمدرسين، قرار دولة ولجنة إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر منذ أسابيع بضرورة تطعيم جميع المنتمين للمنظومة وعددهم 1.6 مليون، وجميع العاملين في الجامعات حتى يكون العام الدراسي منتظما بعد عامين.

وأضاف وزير التعليم في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن نكون حريصين على تقليل الخسائر في تعلم الأطفال، وبالتالي هدفنا كدولة تطعيم العاملين، وهذا الاختيار نصحتنا به وزارة الصحة، وأكدت أن الأولوية لكبار السن من المعلمين والأساتذة، وسننتهي خلال أيام من تطعيم 1.6 مليون، واتخذنا تلك الدولة في صمت، وتم تطعيم 800 ألف والباقي لهم مواعيد للتطعيم خلال أيام، وسنسعى بأن يكون العام الدراسي منضبطا بحضور وانصراف وأعمال سنة".

وتابع: "المدارس تعمل إلى حين إشعار آخر، ومصرين على استكمال العام الدراسي، ولن تغلق إلا في أحلك الظروف وسنحاول تطعيم طلاب الثانوية وكلما زادت اللقاحات انخفضنا بالسن للمراحل ما قبل الثانوية، ولا بديل عن وجود المعلم في الفصل ووجود الطلاب مع بعضهم البعض، ونحن نمنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة للأساتذة الجامعيين".