9 مشكلات أسرية مترتبة على تعاطى المخدرات.. تعرف عليها

أعلن صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، أن هناك عددًا من المشاكل الأسرية المترتبة على الإدمان وهى:

1- انفصال بين الزوجين

2- ممارسة العنف

3- إهمال الأسرة

4- تفكك أسرى

5- نبذ المريض

6- خلافات مع الأسرة

7- انحرافات داخل الأسرة ( سرقة مثلا)

8- ترك المنزل

9- مشاكل مادية



وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة:

- أصدقاء السوء

- حب استطلاع

- التفكك الأسرى.

- وهم علاج المشاكل الصحية.

- توهم زيادة القدرة الجنسية .

أما عن العوامل الدافعة للعلاج فجاءت كالآتى:

- ضياع الصحة.

- مشاكل أسرية.

- الخوف على الأبناء.

- عدم القدرة المادية.

- مشاكل فى العمل.

- ضغوط الأهل .



وفيما يخص أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 50.97 %، فى حين يأتي تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية بنسبة 39.53 %، يليه الترامادول بنسبة 32.28 % والأستروكس والفودو بنسبة 12.36% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" منذ بداية العام بلغ 73 ألف و318 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ، منهم 2403 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد " نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان ، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.32% بينما بلغت نسبة الإناث 5.68%.