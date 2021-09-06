اليوم.. بداية شهر النسئ أصغر وآخر شهور السنة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، بذكرى بداية شهر النسئ أصغر وآخر شهور السنة القبطية.

وقال كتاب التاريخ الكنسية المعروف باسم السنكسار إنه الشهر الصغير، وهو 5 أيام في 3 سنوات متتالية وفي السنة الرابعة يكون فيها ستة أيام.

يضم شهر النسئ عدة مناسبات مهمة مثل:

1- استشهاد القديس أفتيخس

2- استشهاد القديس بيشاي الانطاكي

3- نياحة القديس تيطاس الرسول

4- تذكار الملاك روفاءيل

5- استشهاد القديس أندريانوس

6- نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك أل 96

7- نياحة أنبا بيمين المتوحد

8- نياحة ليباريوس أسقف روما

9- نياحة أنبا برسوم العريان

10- نياحة الأب يعقوب اسقف مصر

11- نياحة الصديق عموس النبي

12- نياحة البابا يوانس الخامس عشر البطريرك الـ 99

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري اي بعد 5 ايام تقريبا للاحتفال برأس السنة القبطية والذي يعرف بعيد النيروز.