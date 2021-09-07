صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة واستكمال منظومة النظافة فى كفر الشيخ

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ حملة صيانة وإصلاح لأعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من مناطق المدينة والطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين قرى المركز، بجانب حملة نظافة شاملة بجميع أنحاء شوارع وأحياء المدينة.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، وإشراف محمد أمير ضبعون نائب رئيس المدينة.

استهدفت الحملة التي نفذها قسم الكهرباء بالوحدة المحلية ببيلا برئاسة إبراهيم سليت، ورجاله، عدد من الطرق الرئيسية الفرعية الواقعة بنطاق مركز بيلا، وبعض الشوارع في عدد من مناطق المدينة، حيث تم صيانة عدد من أعمدة الإنارة وإصلاح وصيانة عدد من الكشافات، بالإضافة إلي عمل صيانة لبعض المحولات الكهربائية منها محول طريق قرية كفر العجمي.

وشدد رئيس مدينة بيلا، على التأكد من أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث.

وشن رجال قسم النظافة بالوحدة المحلية، برئاسة أحمد فتحي، وفريق العمل، حملة نظافة مكبرة بشوارع وأحياء المدينة بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة، خلال الفترة الصباحية والمسائية.

واستهدفت الحملة رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وصناديق القمامة من الشوارع والأحياء منها شارع مسجد التقوى وحي الصنايع وأبو رخا والقشلان وأبو دشيش، ونقلها لمصنع تدوير القمامة بكوم حمامو بمدينة بيلا.

يأتي ذلك استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها قسم النظافة بمدينة بيلا، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الإحترازية المشددة في كافة المؤسسات من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة المواطنين .