محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وطلاب الدمج في الثانوية العامة، كما كرم عدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وتامر وهدان، مشرف امتحانات الثانوية العامة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأسر الطلاب قبل الإشادة بأبنائهم على الدعم الذي قدموه لهم، ليواصلوا تفوقهم ويحتلون مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية أو المحافظة سواء في مدرسة المتفوقين، أو الثانوية العامة ،أو الدبلومات الفنية، أو طلاب الدمج، موجهاً التحية لكل الأسر التي بذلت الكثير في سبيل الحرص على مواصلة لتعليم أبنائهم.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ بقيادات مديرية التربية والتعليم والتي تعمل بروح الفريق الواحد، والتي تمكنت من ظهور عدد من القيادات من كافة الأعمار السنية من ذوي الخبرة ومن الشباب ، ولا يكون الاعتماد على قيادة واحدة، موجهاً الشكر للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على النهج الذي تنتهجه في العمل سواء في المديرية والإدارات التعليمية، مشيداً بالقيادات الشابة.

وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من طلاب القسم العلمي علوم، ايه محمد علي سليمان، مدرسة الشهيد هشام بركات، وعمر محمد عبدالعزيز محمد زيادة ،مدرسة الشهيد سلام الثانوية، ولبنه محمد عبدالله السيد، مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية، ومن القم علمي رياضيات، أحمد حسام عطية مدرسة فوه الثانوية، ومحمد ايهاب محمد محمد الزواوي، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، ومروان طارق فتحي، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي.

ومن طلاب القسم الأدبي، وفاء طلعت أبو الوفا صالح، مدرسة الخنساء الثانوية المشتركة، وعادل عمر بكر عبدالقادر، فصول الغنيمي الثانوية، وإيمان عبدالحميد على عبدالحميد، مدرسة العجوزين الثانوية المشتركة، ومن طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعبدالرحمن السي عبد العظيم بدوي، الثالث جمهوري ، وايهاب عبدالسلام موسى المتولي الثامن جمهوري، وأوائل الدمج منى علي محمد عبد الدايم ،مدرسة الملاحة، ومحمد عبدالكريم عبدالله ،مدرسة النور للمكفوفين، وطلاب مدارس الدبلومات الفنية " تجاري" ساندي بسام حامد إبراهيم، ورنا عبدالله إبراهيم السيد.