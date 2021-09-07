الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ٢٤٢ عبوة دوائية منتهية الصلاحية فى حملة بمركزى قويسنا وأشمون

أدوية منتهية الصلاحية
أدوية منتهية الصلاحية

شنت اليوم لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتورة إيمان حمدي، والدكتور أحمد حمادة، والدكتور عبدالمعطي أبو اليزيد، بالإشتراك مع مديرية التموين، حملة للتفتيش على ١٧ صيدلية عامة بنطاق قرى مركز ومدينة قويسنا.

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أدوية منتهية الصلاحية

أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدلية عامة بها عدد كبير من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري بواقع ٤٧ عبوة دوائية مخالفة بقيمة تقديرية بلغت ١٨٦٧٠ ألف جنيه تقريباً، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع التي تم ضبطها بالصيدلية المخالفة .

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أدوية منتهية الصلاحية

وفي سياق متصل قام الدكتور محمد زكريا بالتفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بأشمون بالاشتراك مع فريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على إحدى مستشفيات قرى مركز أشمون، حيث تبين وجود ١٩٥ عبوة دوائية تأمين صحي مخالفة ومنتهية الصلاحية بلغت قيمتها التقديرية نحو ٢٣٦٠٠ ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وعمل محضر شرطة بالمخالفات التي تم ضبطها . 
 

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أدوية منتهية الصلاحية


من جهته أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام إدارة الصيدلة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.

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أدوية منتهية الصلاحية

وتم ذلك في إطار وضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتعليمات الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبو حسين مدير عام الصيدلة، والدكتور هاني شمس الدين مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، بتكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، وتوفير منتج طبي آمن للمواطنين. 

حملات محافظ مخالفات المواطنين ضبط الدواء لجنة

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