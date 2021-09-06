كفر الشيخ تستقبل قوافل «بداية حلم» بمركز شباب الرياض

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ قوافل مسابقة "بداية حلم "بمركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب الرياض تحت رعاية قرينة الرئيس، انتصار السيسي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب .

بدأت فعاليات الجلسة التدريبية للقافلة بعرض فيديو عن رعاية قرينة الرئيس لمسابقة حلم، تلى ذلك كلمة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للترحيب بممثلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والتطوعية الدكتور السيد الشحات، اخصائي الشباب بالإدارة العامة للجامعات، والدكتور عبد الرحمن ياسر مدرب الشركة الراعية " e youth" لمسابقة حلم مقدما الورشة التدريبية التعريفية بالمسابقة .

وأكد الدكتور السيد الشحات أن مبادرات الشباب التى سيقومون بإرسالها عبر التسجيل على موقع الوزارة ستخضع للتحكيم واختيار أفضل ٥٠ مبادرة وسيتم دعم المبادرات الفائزة من قبل الشركة الراعية .وعن أهداف وشروط وكيفية التسجيل في المسابقة.

فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مسابقة بداية حلم بمشاركة ما يزيد عن 120 شاب من أعضاء جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة وبحضور مشرفى ومديرى إدارات الشباب من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت إشراف وحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل، منسق قوافل بداية حلم بالمحافظة، تابع تنفيذ اليوم حسن الدسوقى، مدير إدارة المكتب الفني، رشا محيى الدين، مدير إدارة العلاقات العامة ، ياسر شلبى، مسؤل مركز المعلومات لوزة البيلى مسؤل الربط الالكتروني بقلين، وبحضور مديرى الإدارات الفرعية، وتم عقد لقاءات حوارية على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تساؤلات الشباب حول المشاركة وطبيعة المبادرات التى يمكن المشاركه بها.