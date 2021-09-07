الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تحدد 5 أهداف لبرنامج «داعم» لتشغيل الشباب ومواجهة الفقر

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أطلقت وزارة  التضامن الاجتماعي، الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" التي أسسها برنامج فرصة بالتعاون مع 12جمعية شريكة.

 

ويرصد الدستور  أهم  5 أهداف لبرنامج "داعم" وهي:-

  • يهدف لتعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر
  • تدريب 2500 متطوع في المحافظات
  • فتح فرص التشغيل
  • تقديم الدعم الفني للمقبلين على الالتحاق بسوق العمل.
  • يعمل المشروع في 8 محافظات وهي (القليوبية، الشرقية، بنى 
    سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر).

 

وأكدت وزارة التضامن أن البرنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين  والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.

 

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا إنشاء شبكة لتدريب وتوظيف الشباب فى كل المحافظات ومن المستهدف توظيف ان يتم توظيف ٥٠ ألف شاب خلال العام المقبل.

 

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة الأسر والافراد والمجتمع، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم الأسر محدودة الدخل والمهمشة ليس فقط من خلال الدعم النقدي المشروط ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص وتوفير أدوات انتاج وتوظيف ذاتي للافراد لتعظيم ثمار عملهم.

 

وأضاف فى تصريحاته، أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وجهت بإطلاق مبادرة قوافل "التمكين الاقتصادي" في مختلف المحافظات لنشر ثقافة العمل والإنتاج بين مستفيدي "تكافل وكرامة"، كما يعمل برنامج "فرصة" على الترابط مع المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية التي تعمل فى مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات إنتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة في تجهيز الافراد للعمل وال

 

وأوضح أن تنظيم هذه القوافل يأتي نظراً لرغبة برنامج فرصة في تنشيط التواجد على الأرض في مختلف المحافظات ونشر ثقافة قوافل التنمية المستدامة وربطها بأنشطة الوزارة وكذلك تنفيذ أنشطة مباشرة وتوطيد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والدولية والجمعيات التي تم التواصل معها في الفترة الماضية.

بني سويف وزيرة التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن

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