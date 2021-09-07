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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف.. سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي الثلاثاء 7-9-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي، فنقدم لكم أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك، والتى تلقى اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتاثر كافة الأسواق والمنتجات المستوردة والمحلية بزيادة أو ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي من خلال البنك المركزي والبنوك المصرية العامة والاستثمارية. 


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

من أكثر عمليات البحث والاستعلام بكثافة ما يتعلق بكل أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك والبنك المركزي المصري، وذلك من قبل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية المختلفة، والذى يتم متابعته فى كافة البنوك .

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه  15.63 جنيها  للشراء  و 15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية تحديث يومي


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  15.63 جنيها للشراء  و 15.73 جنيها  للبيع

 بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع 

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع 

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 
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سجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع 
 

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