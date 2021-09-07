معتز التونى فى معسكر مغلق بفريق عمل «الفرح فرحنا» بشبرا منت

يواصل فريق عمل مسلسل "الفرح فرحنا" تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي بقيادة المخرج معتز التوني، ويخوض بطولته الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، بجانب نخبة من الفنانين.

وأكد مصدر داخل فريق العمل لـ "الدستور"، أن المخرج معتز التوني دخل معسكر مغلق بفريق عمل المسلسل لينتهي بأكبر قدر ممكن من الحلقات استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة ضمن موسم الأوف سيزون، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتصوير مشاهد العمل حاليًا في منطقة شبرا منت، على أن يستمر التصوير هناك لمدة يومان، وسيتم تغيير الديكور لمكان آخر بعد ذلك.

يشارك في بطولته بجانب أوس أوس كوكبة من الفنانين "محمد ثروت، ميرنا جميل، ويزو، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، أوتاكا، وإيمان السيد".

المسلسل إنتاج عادل مغربي، إخراج معتز التوني، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة، وأحمد محارب، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا.

تعتبر تجربة "الفرح فرحنا" الثالثة في الدراما التليفزيونية بعد أن قدم الفنان "أوس أوس"، مسلسل "صد رد" مع أصدقائه علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وتجربة "٢ في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020، والتي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد، مع الفنان حمدي المرغني.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب، وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.

شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبدالباقي، ومعه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرح الشهير مسرح مصر، وهم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين.