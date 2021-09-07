الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

معتز التونى فى معسكر مغلق بفريق عمل «الفرح فرحنا» بشبرا منت

أوس أوس
أوس أوس

يواصل فريق عمل مسلسل "الفرح فرحنا" تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي بقيادة المخرج معتز التوني، ويخوض بطولته الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، بجانب نخبة من الفنانين.

وأكد مصدر داخل فريق العمل لـ "الدستور"، أن المخرج معتز التوني دخل معسكر مغلق بفريق عمل المسلسل لينتهي بأكبر قدر ممكن من الحلقات استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة ضمن موسم الأوف سيزون، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتصوير مشاهد العمل حاليًا في منطقة شبرا منت، على أن يستمر التصوير هناك لمدة يومان، وسيتم تغيير الديكور لمكان آخر بعد ذلك.

يشارك في بطولته بجانب أوس أوس كوكبة من الفنانين "محمد ثروت، ميرنا جميل، ويزو، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، أوتاكا، وإيمان السيد".

المسلسل إنتاج عادل مغربي، إخراج معتز التوني، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة، وأحمد محارب، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا.

تعتبر تجربة "الفرح فرحنا" الثالثة في الدراما التليفزيونية بعد أن قدم الفنان "أوس أوس"، مسلسل "صد رد" مع أصدقائه علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وتجربة "٢ في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020، والتي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد، مع الفنان حمدي المرغني. 

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب، وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.

شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبدالباقي، ومعه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرح الشهير مسرح مصر، وهم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين.

مصر قدم تصوير رمضان فرح على خلال عمل جمهور الدستور الفنانين عرض غلق يواصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

دراسة حديثة تكشف عن تأثر شديد بالكلى جراء الإصابة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع