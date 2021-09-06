الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر تناشد منسوبيها بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

طالب الدكتور محمود صديق،  نائب رئيس جامعة الجامعة، للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.
وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة، من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة الحصول على اللقاح من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته  تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها. 

وأهاب نائب رئيس الجامعة منسوبي جامعة الأزهر بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم، من خلال رابط تسجيل  وزارة الصحة:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وفتحت  جامعة الأزهر باب التحويلات ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الدراسي 2021/ 2022، وحتى 30 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يحق للطلاب التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.


وأضاف  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، يحق التحويل بينها شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

لقاح فيروس كورونا جامعة الأزهر الدكتور محمود رئيس جامعة الجامعة موقع وزارة الصحة

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