الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والمقاعد المتاحة .. مكيف ومميز

قطارات
قطارات

نستعرض جدول مواعيد القطارات والمقاعد المتاحة .. مكيف ومميز، حيث توفر هيئة السكك الحديدية المئات من الرحلات اليومية للقطارات على مختلف خطوط الوجه البحرى والوجه القبلى، فى إطار نقل مختلف المسافرين وتوفير سبل الراحة لهم بتحديد مواعيد القطارات المكيفة والمميزة. 
 

جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة إلكترونيًا اليوم الثلاثاء 

يبحث آلاف المواطنين عن مواعيد القطارات والمقاعد المتاحة .. مكيف ومميز، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة السكة الحديد ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات جوجل بلاى، لتوفير خدمة الاستعلام عن مواعيد القطارات وحجز التذاكر إلكترونيًا فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. 


قطارات خط القطارات الإسكندرية المكيفة 
 

ينطلق قطار مكيف ومميز  رقم 119 من القاهرة للإسكندرية الساعة  5.00 صباحا

يتحرك قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية تمام الساعة  6.00 صباحا مكيف 

يقوم القطار  رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP فى تمام الساعة  8.00 صباحا

رحلة قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية تبدأ الساعة 8.15 صباحا

ينطلق قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية  من القاهرة الساعة 11.15 صباحا
 
يتحرك قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية فى الساعة 12.30 ظهرا
 
يقوم قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا 
 
ينطلق قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية تمام الساعة 2،45 ظهرا.
 
قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3،0 ظهرا 
 
يتحرك قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3،20 بعد الظهر.
 
قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4،0 عصرا 
 
يتحرك قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5،10 عصرا 
 
قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6،0 مساء.
 
ينطلق قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 7،0 مساء.
 
قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8،25 مساء.
 
يتحرك قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP  من القاهرة الساعة 10،30 مساء.


كما تنطلق عدة رحلات للقطارات من الإسكندرية إلى القاهرة 

يتحرك قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.
 
يقوم قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  الساعة 7.00 صباحا.
 
ينطلق قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.
 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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