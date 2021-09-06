الأقصر تستقبل 13 شاحنة غذائية ضمن قوافل «أبواب الخير» (صور)

استقبل مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء الاثنين، شاحنات قوافل أبواب الخير التى ينظمها صندوق تحيا مصر على مستوى المحافظات.

محافظ الأقصر يستقبل قافلة أبواب الخير

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس السيسى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني التى تأتى ضمن فعاليات أكبر قافلة للعمل الخيرى فى 2021 والذى أطلقها الرئيس أمس، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيرى لدعم ورعاية نحو 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية للارتقاء بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الاقصر واللواء الدكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن.

محافظ الأقصر يستقبل قافلة أبواب الخير

وأوضح عبد الرحمن هارون، منسق صندوق تحيا مصر بالأقصر، أن القافلة تتضمن 13 شاحنة غذائية تشمل 26 ألف كرتونة مواد غذائية بوزن ١١ كجم للكرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا وشاحنة تجهيزات تيسير زواج 10 فتيات ضمن مبادرة دكان الفرحة، إضافة إلى ٨ شاحنات طبية تتضمن 13 حضانة بمشتملاتها، عدد حضانة متنقلة، 10 أجهزة العلاج بالضوء، و3 أجهزة إفاقة، وعدد ٢ جهاز قياس الصفراء، وعدد 5 أجهزة ضغط المجرى الهوائى و٥ أجهزة تنفس صناعى، و8 أسرة رضع، و18 ماكينة ضخ للسوائل و12 ماكينة سحب للسوائل ضمن مبادرة يوم جديد.

محافظ الأقصر يستقبل قافلة أبواب الخير

وتابع محمد يوسف حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم توزيع محتويات القافلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن ومديرية الصحة بالمحافظة، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.