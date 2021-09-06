الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية والكاثوليكية فى مصر تحتفل بمناسبات مهمة

رهبان فرنسيسكان
رهبان فرنسيسكان

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في مصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الإثنين الثالث والعشرون من زمن السنة.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بحلول اليوم التاسع من شهر توت، إضافة إلى تذكار شهادة القدّيس بسّوره أسقف مصيل ورفقائه.

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الاثنين الثاني مِن موسم إيليا.

كنيسة الروم الملكيين

تحتفل كنيسة الروم الملكيين في مصر، برئاسة المطران الانبا جورج بكر، بذكرى ذكر الأعجوبة التي جرت في كولوسي على يد ميخائيل زعيم الملائكة – بحسب تعبير الكنيسة.

الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الانبا جورج شيحان، بعيد رئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

الكنيسة اللاتينية السريانية الكلدانية الروم الملكيين الروم الارثوذكس

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