الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تستقبل دفعات من لقاحات فايزر وموديرنا منتصف سبتمبر

فايزر وموديرنا
فايزر وموديرنا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن وصول دفعات جديدة من لقاحات موديرنا وفايزر المضادة لفيروس كورونا منتصف سبتمبر الجاري.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن الدفعات سيتم توزيعها لتطعيم المسافرين بمراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.
وأكد المصدر أنه لأول مرة  تستقبل وزارة الصحة والسكان  دفعات من لقاحات "فايزر" و"موديرنا"، للتوسع في خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللقاحات تتم إتاحتها بالمجان للمواطنين، حيث تشير الدراسات إلى أن اللقاحات ساهمت في انخفاض نسب دخول المستشفيات بنسبة 90%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 10 ملايين مواطن للحصول على لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على اللقاح، كما تم الانتهاء من تطعيم 7.5 مليون مواطن باللقاح حتى الآن.
وأشارت إلى أنه تمت زيادة مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا مؤخرًا، لتشمل 512 مركزًا ثابتًا فى المحافظات وارتفعت مكاتبه إلى 145 مكتبا على مستوى الجمهورية بإجمالى 657.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونًا و881 ألفًا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.

وطالبت المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح «فاكسيرا- سينوفاك»، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا موديرنا فايزر فيروس كورونا

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