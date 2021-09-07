تموين جنوب سيناء: زيادة عدد المتقدمين لـ«جمعيتى» إلى 9 متقدمين

أعلن المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه تم زيادة أعداد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة إلى 9 متقدمين خارج نطاق مبادرة "حياة كريمة" وهي القسم الثالث من المرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتي" وهي أعلى نسبة ارتفاع للمتقدمين مقارنة بالثلاث المراحل السابقة التي لم يتقدم منها سوى واحد.

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إنه بعد غلق الباب أمام المتقدمين في نهاية الشهر الماضي يتم حاليا إجراء الفرز والفحص للمتقدمين في كشف رقم واحد لمن انطبقت عليهم الشروط وكشف رقم اثنين لمن لا يستوفى الشروط، وتأتي الخطوة الثانية بإرسال هذه الكشوف إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدارة مشروع جمعيتي لشباب الخريجين.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستراجع الكشوف، وفي حال قبولها بصفة مبدئية سيتم إعادة إرسالها إلى المديرية للبدء في إجراء المعاينات المبدئية على المسافة وأقرب بقال تمويني والمساحة وغيرها، مشيرا إلى أنه في حال القبول والموافقة على المتقدمين في المعاينات المبدئية سيتم إجراء المعاينات النهائية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة، وفي حال القبول سيتم تشغيل المشروع خلال 48 ساعة باستلام السلع التموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد التعاقد معها.

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إن مشروع جمعيتي هو فرصة لأبناء الجنوب في سيناء للحصول على الموافقات اللازمة والبدء في المعاينات لتوفير فرص عمل للشباب بجانب توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة كمنافذ ثابتة، لافتا إلى أن هناك وعيًا للجمهور بهذه الفرص والمشروعات التي تتوسع فيها الوزارة على مستوى المحافظات لتحقيق مردود جيد لجميع الأطراف في المنظومة.