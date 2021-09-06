الخارجية البريطانية: لن نعترف بحكومة طالبان فى أفغانستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، الإثنين، أن بلاده لن تعترف بحركة طالبان كحكومة، لكنها ستتعامل معها.

جاء ذلك في خلال الكلمة التي ألقاها راب أمام مجلس العموم البريطاني لعرض مستجدات الوضع في أفغانستان، خاصة بعد انتهاء عملية إجلاء القوات البريطانية من أفغانستان، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

وزادت عمليات إجلاء القوات والبعثات الدولية من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي، في ظل تنفيذ عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كما كان مقررًا لها.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يجب على العالم أن يتخذ موقفًا جماعيًا بشأن طالبان.

وتابع جونسون، فى كلمة له الإثنين، بشأن التطورات في أفغانستان: سنساعد الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة.

وأكد جونسون، أن بلاده ستساعد أفغانستان على ألا تكون ملاذًا للإرهاب، وفقا لما أوردته فضائية “سكاى نيوز عربية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابع جونسون: "قدنا أكبر عملية إجلاء جوي في التاريخ من أفغانستان، وسنحكم على طالبان بأفعالها، وسنستخدم جميع وسائل الضغط الاقتصادية".