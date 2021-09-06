الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا ويعيق حركة المواطنين فى جنين

نصبت قوات الاحتلال، مساء الإثنين، حاجزًا عسكريًا قرب قرية دير أبوضعيف الرابط بقرى شرق جنين، وشرعت بتفتيش المركبات.

أفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على مفترق شارع قرية أبوضعيف، الذي يربط قرى الخط الشرقي من جنين، وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في المكان، دون أن يبلغ عن أى اعتقالات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى ونقلهم إلى جهات غير معلومة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم توزيع أسرى قسم (2) في سجن جلبوع، وهم المحكومون بالسجن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة.