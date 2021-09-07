بعد عرض فيلم ديانا سبنسر.. مجموعة من إطلالات كريستين ستيوارت

عُرض ضمن فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، فيلم «Spencer» للممثلة كريستين ستيوارت.

وصعدت كريستين ستيوارت إلى السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي لحضور العرض الأول لفيلمها السينمائي، الذي يجسد جزء صغير من حياة الأميرة ديانا أثناء قضائها عطلة هي والأمير تشارلز في في ساندرينجهام خلال عيد الميلاد عام 1991، قبل أن تنفصل عن الأمير تشارلز في الفترة التي سبقت طلاقهما.

والفيلم من إخراج بابلو لارين، ومن المتوقع أن يترشح الفيلم والممثلة كريستين والمخرج للعديد من الجوائز، وفقًا لموقع “vogue”

زي كريستين ستيوارت يوم العرض الأول لفيلم “سبنسر”

أثناء العرض الأول للفيلم اختارت كيرستن ارتداء إطلالة هوت كوتور من شانيل لخريف 2021 ، بلوم كريستالي مرصع بالدانتيل.

رداء كريستين ستيوارت في مهرجان البندقية السينمائي



وظهرت كريستين في يوم آخر بمهرجان البندقية للأفلام المقام حاليًا مرتدية بذلة من شانيل عارية الساقين، وواصلت ستيوارت عادتها في اختيار القطع الأكثر جرأة، واحتوت بدلتها السوداء على تفاصيل معدنية في الجيوب وأزرار مزدوجة كبيرة الحجم.

وصبغت شعرها بلون حيادي ما بين الأصفر والأحمر، وارتدت خاتم ممن “Coco Crush” الذهبي الذي يكمل مظهرها.

ارتباط كريستين ستيوارت بعلامة شانيل

في السنوات التي كانت فيها كريستين ستيوارت سفيرة لشانيل، أتقنت نجمة “سبنسر” ارتداء العلامة التجارية بطريقتها، باعتبار أن شانيل واحدة من أكثر العلامات الفرنسية انتشارًا، واشتهر شانيل بالمجموعات والكلاسيكية، لكن ستيوارت ومصمم أزيائها تارا سوينين لا يلتزمون بنفس قواعد شانيل، وظهر هذا جليًا في ما ارتدته خلال مهرجان البندقية السينمائي.



تطور أزياء كريستين ستيوارت

شهدت كريستين ستيوارت تطورًا كبيرًا في أسلوب الموضة الخاص بها منذ أن تم دفعها، بقوة إلى حد ما، بعد دورها البطولي في سلسلة أفلام “توايلايت”الأيقونية وكانت لا تزال مراهقة وقتها، والآن تبلغ من العمر 31 عامًا، وعلى السجادة الحمراء رأيناها ترتدي كل شيء من العباءات المزخرفة إلى الجينز والقمصان والبدل.