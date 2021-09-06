وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:37 م 9/6/2021 8:37:29 PM وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية شارك طباعة وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية وزير الرياضة يلتقي البعثة البارالمبية شارك طباعة