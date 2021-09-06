وزيرة الثقافة والغضبان يفتتحان معرض الكتاب الرابع ببورسعيد (صور)

افتتحت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض الكتاب الرابع بالمحافظة الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج ومعرضًا آخر مستنسخات من وثائق تحكى تاريخ المدينة الباسلة اعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد.

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور احمد بهى نائب رئيس هيئة الكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

وخلال الافتتاح، أبدت عبد الدايم سعادتها بتوهج ربوع مصر بالفعاليات الفكرية والفنية وبالإقبال الجماهيرى الكبير عليها، مضيفة أن أذرع القوى الناعمة تحتضن محافظات الجمهورية.

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

وتابعت أن بورسعيد تضيئ بحراك ثقافي يتواكب مع ما تشهده من طفرة في شتى المجالات، موضحة أن الدورة الرابعة من معرض بورسعيد للكتاب تؤكد تواصل مسيرة التنوير لبناء الشخصية وإعادة تشكيل الوجدان الجمعي، ووجهت الدعوة لابناء المحافظة لزيارة المعرض والاستمتاع بالأنشطة الفكرية المتعددة المصاحبة الى جانب استثمار فرصة تنفيذ مبادرة ثقافتك كتابك به والتى يتراوح سعر المطبوعات فيها من جنيه وحتى ٢٠ جنيهًا، إضافة إلى الاطلاع على جزء من بطولات المدينة الباسلة من خلال معرض مستنسخات الوثائق التاريخية، والذى يصور تضحيات الأهالى في سبيل رفعة الوطن.

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد

معرض الكتاب الرابع ببورسعيد