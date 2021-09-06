ننشر خريطة المعارض السياحية بالخارج خلال الـ3 أشهر المقبلة

أرسلت هيئة تنشيط السياحة خطابًا إلى غرفة شركات السياحة لمعرفة رغبتهم فى المشاركة بالمعارض السياحية التى ستقام خارج البلاد بداية من أكتوبر، وعلى حسب الإقبال ستحدد الهيئة موقفها من المشاركة.

وطالبت الغرفة من الشركات نحو إبداء رغبتهم في المشاركة في المعارض الدولية، نظرًا لأهميتها وقرب موعد إنعقادها وإرسال ما يفيد ذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالغرفة فى موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري.

حصلت «الدستور» على نسخة من المعارض التى ستقام خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، منها معرض UITM المقرر أن يقام خلال الشهر المقبل فى مدينة كييف بازكرانيا، إضافة إلى معرض مدينة كوبنهاجن بالدنمارك، ومعرض TOP RESA الذى سيقام بمدينة باريس فى فرنسا ومعرض TTG الذى سيقام فى مدينة ريمنى بايطاليا خلال أكتوبر المقبل.

أما المعارض التى ستقام خلال نوفمبر المقبل، معرض مدينة ليبزج بدولة المانيا، إضافة إلى معرض TRAVEL NEWS الذى سيقام بمدينة ستوكهولم بالسويد، ومعرض WTM الذى سيقام بمدينة لندن بانجلترا، ومعرض IBTM الذى سيقام بمدينة برشلونة بإسبانيا، ومعرض مونتريال الذى يقام بكندا ومعرض IMEX FAIR الذى سيقام بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

أما المعارض المخطط أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بالمشاركة فيها خلال ديسمبر المقبل، مؤتمر اتحاد شركات السياحة الأمريكية المقرر أن ينعقد فى القترة من 7 -11 ديسمبر المقبل.

خريطة المعارض السياحية بالخارج