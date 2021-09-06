مسلسل «زى القمر».. أبطال وصنّاع «غالية»: حدوتة من قلب المجتمع

تفاعل جماهيرى كبير حققته حكاية «غالية» ضمن مسلسل «زى القمر»، التى بدأ عرضها السبت الماضى على قنوات cbc، وتؤدى بطولتها الفنانة درة، والفنانون أحمد حلاوة وفراس سعيد وهشام إسماعيل، وباقة من ألمع النجوم.

و«غالية» هو اسم الشخصية بطلة العمل، التى تؤدى دورها الفنانة درة، وهى فتاة تعشق الموسيقى والعزف، لكن تضطرها الظروف إلى الزواج بطريقة تقليدية بعدما تتأخر فى الارتباط، ما يعرضها للعديد من المشكلات.

ومسلسل «زى القمر» حكايات منفصلة، كل حكاية ٥ حلقات، ويطرح فى جميع فصوله قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعى ويعرض نماذج مختلفة للمرأة المصرية فى مختلف حالاتها، وحكاية «غالية» تأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلى، وإخراج شيرين عادل.

وفى السطور التالية، يتحدث عدد من أبطال العمل لـ«الدستور»، حول كواليس الحكاية، وكيف كانت أجواء التصوير والتعاون بين الفنانين.

درة: ضغطنا الوقت وصورنا 18 ساعة يوميًا لخروج العمل بشكل لائق

قالت الفنانة درة إن حكاية «غالية» تناقش قضايا اجتماعية مهمة عن الفتيات وفكرة الزواج، موضحة أن الحكاية تتحدث عن أزمة العنوسة وتأخر الزواج.

وأضافت: «بنتكلم عن فكرة تأخر البنت فى الزواج، وإنها بتضطر تقبل بأى شخص بسبب كلام الناس وهو موضوع مزعج لكل بنت عربية».

وأشارت إلى أن التصوير استغرق وقتًا طويلًا، وكان يصل إلى ١٨ ساعة يوميًا لإخراج الحكاية بالشكل اللائق أمام الجمهور، لافتة إلى أنها وافقت على الحكاية بمجرد أن عرضتها عليها المخرجة شيرين عادل التى شاركت معها من قبل فى مسلسلين.

وأشادت بالعمل مع المخرجة شيرين عادل، قائلة: «سلس جدًا»، مكملة: «حافظين الشغل مع بعض وبحب الشغل معاها، لأنها بتعرف توجهنى صح لأداء الدور بشكل بسيط ويصل للناس».

وتحدثت النجمة عن كواليس العمل، قائلة: «كنا مضغوطين جدًا، خاصة أن التصوير تم تحت ضغط الوقت، بسبب تحديد موعد العرض الخاص بالحكاية الأولى وكنا ملزمين بإنهاء التصوير قبل ذلك، والحمد لله عملت مع أسرة عمل كلها بتحب بعض، وقادرة تنجح أى عمل فنى».

وتوقعت أن يتفاعل الجمهور مع حكاية «غالية» بشكل إيجابى كبير وقوى، لأنها تمس جميع البيوت سواء المصرية أو العربية، مشيدة بتوفير ميزانية كبيرة لإخراج العمل بشكل قوى.

وذكرت أنها تحب مسلسلات «الأوف سيزون» كثيرًا بعيدًا عن السباق الرمضانى، معتبرة أن فكرة الـ٥ حلقات مميزة ومتناسبة جدًا مع الجميع.

شيرين عادل: الكواليس مليئة بالإثارة والمتعة

قالت المخرجة شيرين عادل إن كواليس الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر» مليئة بالإثارة والمتعة والضحك، مشيرة إلى أن «جميع الممثلين اجتهدوا وتعاونوا ليخرج العمل فى أفضل صورة».

وأعربت «شيرين» عن سعادتها بالتعاون مع جميع النجوم المشاركين فى العمل، لما ميزهم من روح التعاون وحبهم لعملهم، متوقعة أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور.

ولفتت إلى أنها لم تواجه أى صعوبات خلال التصوير، مشيرة إلى أن جميع المشاركين فى العمل يجسدون فى هذه الحكاية شخصيات تختلف عن كل ما قدموه من قبل.

هشام إسماعيل: «العنوسة» قضية تشغل كل البيوت.. وشيرين عادل مخرجة جبارة

اًرأى الفنان هشام إسماعيل، الذى يجسد شخصية «عماد»، ضمن حكاية «غالية»، أن هذه الحكاية ذات رسالة قوية وجديدة، لأنها تناقش قضية تعانى منها فتيات كثيرات داخل البيوت المصرية، وهى مشكلة تأخر سن الزواج.

وأشار إلى أن قضية المسلسل هى التى دفعته للموافقة على العمل به فور عرضه عليه من المؤلفين أحمد حسنى وأحمد فرغلى، لأنه وجد السيناريو جديدًا ومختلفًا وجريئًا وغير معتاد فى الدراما المصرية.

وأضاف: «الفكرة قوية جدًا، وتناقش قضية مهمة، وأتمنى أن تصل الرسالة التى تتضمنها الحكاية إلى الناس».

وعن العمل مع الفنانة درة، بطلة حكاية «غالية»، قال: «درة متميزة ولديها إحساس عالٍ، وعندما كانت تدخل فى الشخصية كنا نشعر فعلًا بأنها غالية».

وعن التعامل مع المخرجة شيرين عادل أكد أنها «مخرجة جبارة، وهذا أقل ما يمكن أن أقوله عنها، لذا أشعر بالسعادة الكبيرة للعمل معها».

وأشاد بفكرة البطولة الجماعية فى تلك الحكاية من المسلسل، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأبطال من اجتهاد وخفة ظل، مشيرًا إلى ذلك سهل على الجميع متاعب التصوير، الذى كان يستمر لساعات طويلة.

أحمد حلاوة: توقعت تصدر الـ«تريند» مواقع التواصل

أشاد الفنان الكبير أحمد حلاوة بفكرة حكاية «غالية»، مؤكدًا ثقته فى أنها ستلاقى إعجابًا كبيرًا، لكونها تناقش قضية كبيرة ومهمة هى تأخر سن الزواج عند الفتيات.

وقال: «أجسد شخصية رجل على المعاش، وهو والد غالية، التى تلعب دورها الفنانة درة، وأنا سعيد جدًا بالمشاركة فى هذا العمل الذى توقعت تصدره مواقع التواصل عند عرضه، لأننا تعبنا جدًا فى تنفيذه وأثق أن الله سيكافئنا على ذلك التعب».

وأضاف: «وافقت على العمل فور عرضه علىّ، لأنى أعرف المخرجة شيرين عادل، وأعرف أنها متميزة، لذا وافقت على العمل دون تفكير». وتابع: «سعيد جدًا بهذا النوع من المسلسلات التى تناقش قضايا إنسانية واجتماعية مهمة، ومن بينها القضايا التى تسلط الضوء على حقوق المرأة».

أحمد فرغلى: الكتابة مهمة صعبة جدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ٣ أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

فراس سعيد: أتمنى أن تنال شخصيتى إعجاب الجمهور

أعرب الفنان فراس سعيد، الذى يجسد شخصية مهندس البترول «إبراهيم فودة»، عن سعادته للمشاركة فى الحكاية الأولى من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، مشيرًا إلى أن تلك الشخصية تتسم بأنها جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه فى أعماله السابقة. وقال: «بمجرد عرض المسلسل علىّ قرأت السيناريو، وجلست أكثر من مرة مع المخرجة المتميزة شيرين عادل لأفهم أبعاد الشخصية بالكامل قبل بدء التصوير، وأتمنى أن يحوز الدور على إعجاب الجمهور». وأشاد بهذه النوعية من الأعمال وما تطرحه من موضوعات مهمة، لافتًا إلى إعجابه بفكرة مسلسل «زى القمر»، التى تطرح عددًا من الحكايات المتميزة والمنفصلة.

أعرب أحمد فرغلى، أحد مؤلفى حكاية «غالية»، عن سعادته بالمشاركة فى كتابة هذه الحكاية ضمن مسلسل قوى صنع جماهيرية كبيرة بجزئه الأول.

وقال «فرغلى» إن كتابة الحكاية كانت مهمة صعبة جدًا، لأن المؤلفين أرادوا عرضها بزاوية معينة لتكون مختلفة عن كل شىء عُرض قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنانة درة، قائلًا: «التعامل معها مريح ومفيد».

وأشاد بإمكانيات المخرجة شيرين عادل، مؤكدًا أن جميع المشاركين فى العمل كانوا يتعاونون كأسرة واحدة ليخرج العمل فى أفضل صورة.

مراد مكرم: أتابع كل الآراء فى أدوارى

أكد الفنان مراد مكرم أنه لم يجسد أى شخصية تشبه «يحيى» التى يجسدها فى حكاية «غالية»، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.

وأضاف «مكرم» أنه يهتم دائمًا بآراء الجمهور بشأن الأعمال التى يقدمها، لافتًا إلى أن تقمص هذه الشخصية كان مرهقًا، وكان عليه أن يذاكر ويركز ويكثف الجهد لضيق الوقت.

وأشاد بموهبة الفنانة درة خاصة وجميع المشاركين فى العمل بشكل عام، وقال: «درة فاهمة كويس بتعمل إيه.. كلنا كنا خايفين على بعض وبنساعد بعض». وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرجة الكبيرة شيرين عادل، مؤكدًا أنها مخرجة مجتهدة وتقدم توجيهات مهمة لجميع الممثلين العاملين معها. ولفت إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حفاظًا على الممثلين وكل العاملين باللوكيشن، موضحًا: «الجميع كان يرتدى الكمامات ويستخدم الكحول».