حبس رجل فيتنامي 5 سنوات لخرق قواعد الحجر الصحي

أصدرت محكمة فيتنامية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس رجل فيتنامي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بخرق قواعد الحجر الصحي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ونقل الفيروس إلى آخرين.

وأشارت المحكمة - في حكمها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية "في إن إيه"- إلى أن "لو فان تري البالغ من العمر (28 عامًا) أدين بنشر مرض مُعدي خطير"، وذلك خلال محاكمة اليوم الواحد في محكمة الشعب بإقليم كا ماو جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن "الرجل سافر إلى إقليم كا ماو من مدينة هو تشي مينه، وخرق اللوائح (التي تنص على) الحجر الصحي لمدة 21 يومًا"، مضيفة أنه تسبب في نقل الفيروس إلى 8 أشخاص توفى أحدهم جراء الإصابة بعد شهر من العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 12 ألفًا و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 4 حالات وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 536 ألفًا و788 إصابة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة أنباء (في إن إيه) الفيتنامية، اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 311 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفًا و385 وفاة، في حين تماثل 9 آلاف و730 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 301 ألف و457 متعافيًا.. فيما لازالت مدينة هو تشي تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية.