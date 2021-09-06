الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية إعداد برامج ترويجية مشتركة

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

التقى د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار بـHong jin-Wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالزمالك.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار والترويج للمقاصد السياحية المصرية في كوريا الجنوبية، عن طريق إعداد برامج ترويجية مشتركة بما يعمل على تشجيع الحركة السياحية الوافدة من كوريا إلي مصر.

وتم مناقشة مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والعمل على تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين سواء المصريين أو السائحين وتحسين تجربتهم خلال زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، إضافة إلى مناقشة تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في كوريا، خاصة في ظل الاهتمام الكبير لدي الشعب الكوري بالحضارة المصرية العريقة ومسار رحلة العائلة المقدسة ودير سانت كاترين، وزار مصر خلال الأيام القليلة الماضية وفدا من هيئة التراث الثقافي الكوري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل الأثري.

كوريا الجنوبية وزير السياحة والآثار مسار رحلة العائلة المقدسة سفير كوريا الجنوبية التعاون بين البلدين خالد العناني وزير السياحة والآثار

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