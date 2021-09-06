الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مباحثات يونانية ليبية بشأن مشروعات إعادة الإعمار وعودة حركة الطيران

مباحثات يونانية ليبية
مباحثات يونانية ليبية في أثينا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، الإثنين، نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، بالعاصمة اليونانية أثينا؛ لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات التى تربط البلدين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.

عقب اللقاء عقد الجانبان جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية اليونانية، بمشاركة الوفد المرافق للمنقوش وعدد من المسئولين بالخارجية اليونانية، وذلك بحسب بيان للخارجية الليبية.

وتركزت جلسة مباحثات الجانبين على مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة، والصحة، إضافة إلى المساهمة في مشروعات التنمية، وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة، كما ناقشت جلسة المباحثات عودة حركة الطيران وإعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين.

وأبدى الجانب اليوناني، خلال المباحثات، رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا، مؤكدًا دعمه الكامل لها، كما أعرب عن تطلعه للاستثمار في ليبيا، ومساهمة بلاده في المشاريع التنموية وإعادة الإعمار.

والتقت نجلاء المنقوش، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وتمت خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وصولاً للاستحقاق الانتخابي المقبل.

واستعراض مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوي لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر مؤخرًا، حيث أبدى كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الاجتماع ودعمه لما ورد في بيانه الختامي.

وناقش اللقاء النتائج المشجعة التى حققتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” حتى الآن، في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية مصراتةـ سرت، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين، وفي هذا السياق عبر الجانبان عن تفاؤلهما بما توصلت إليه هذه اللجنة، معربين عن أملهما في أن تتوج هذه اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي.

كما كان اللقاء فرصة لمناقشة مبادرة استقرار ليبيا وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي، أوائل الشهر القادم، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين (1) و (2) وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل والمقرر نهاية ديسمبر.

اليونان ليبيا أثينا طرابلس نجلاء المنقوش

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