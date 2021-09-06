الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«يونيسكو»: الدولة المصرية لها دور فعّال فى الحفاظ على تراثها

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

قال الدكتور غيث فريز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، إن الدولة المصرية لها دور فعال في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري بالمتاحف والمواقع الأثرية بها، حيث تم خلال الفترة القليلة الماضية إنشاء وافتتاح عدد كبير من المتاحف الأثرية الجديدة وإعادة تأهيل وفتح عدد من المتاحف القائمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من المواقع الأثرية والإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية المبهرة فضلا عن إقامة احتفالية موكب المومياوات الملكية، واصفاً إياها بالحدث الاستثنائي الذي أبهر العالم.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لافتا إلى أن هناك عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع اليونسكو من بينها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف النوبة بأسوان، ومشروع تحسين وسائل عرض وتفسير المواقع الثقافية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز خبرة الزائرين من المصريين والسائحين من خلال تحسين عرض وتفسير المواقع باللوحات الإرشادية والتعريفية التفسيرية. 

كما تم التعاون مع منظمة اليونسكو في التوسع في مجال التدريب وبناء قدرات العاملين في مجال الآثار وحفظ التراث، وإقامة عدد من الفعاليات منها الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة عام 2019 واستضافة مدير عام منظمة اليونسكو لحضور الافتتاح الجزئي لمتحف الحضارة عام 2017 واحتفالية موكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الدولة المصرية تضع آثارها وتراثها نصب أعينها وعلى قمة أولويتها، حيث تلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية مكّن الوزارة من إنجاز وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الأثرية، كما تم إنشاء لجنة إدارة مواقع التراث العالمي عام 2018، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. 

المواقع الأثرية الحكومة المصرية المتحف القومي للحضارة متحف النوبة المتاحف الأثرية اليونسكو

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