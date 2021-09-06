الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 11 مدرسة..

محافظ أسوان يشهد نهائى مسابقة «عباقرة المدارس» بقصر ثقافة السباعية

محافظ أسوان برفقة
محافظ أسوان برفقة الفائزون بمسابقة عباقرة المدارس

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر ثقافة السباعية خلال زيارته للمدينة، حيث يتم تنفيذ هذه المسابقة لأول مرة في إطار الأنشطة الصيفية برعاية محافظ أسوان. 

وذلك بالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كمبادرة لغرس قيم وأخلاق التنافس الشريف ونموذج؛ لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفنى والفكرى والرياضى. 

وذلك وسط مشاركة 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بإجمالى 72 طالبا وطالبة، حيث أقيم النهائي بين مدرستي السباعية بنين الإبتدائية والسباعية الابتدائية الجديدة. 

وحصل على كأس عباقرة المدارس مدرسة السباعية الإبتدائية الجديدة، ويأتي تنفيذ هذه المسابقة. 

وأثنى اللواء أشرف عطية على تنظيم هذه المسابقة الرائدة، والتي سيتم تعميمها في مختلف الإدارات للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والثقاقة العامة للنشء.

IMG-20210906-WA0022
IMG-20210906-WA0022
IMG-20210906-WA0024
IMG-20210906-WA0024
IMG-20210906-WA0023
IMG-20210906-WA0023
IMG-20210906-WA0021
IMG-20210906-WA0021
طلاب محافظ أسوان التربية والتعليم لاول مرة كأس مسابقة عباقرة المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

مصرع شاب من «الرابع» فى الهرم.. فَتَح باب «الأسانسير» فلم يجده

مشروع قومى عملاق.. مستفيدون من «الإسكان الاجتماعى» يتحدثون لـ«الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟