محافظ أسوان يشهد نهائى مسابقة «عباقرة المدارس» بقصر ثقافة السباعية

بمشاركة 11 مدرسة..

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر ثقافة السباعية خلال زيارته للمدينة، حيث يتم تنفيذ هذه المسابقة لأول مرة في إطار الأنشطة الصيفية برعاية محافظ أسوان.

وذلك بالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كمبادرة لغرس قيم وأخلاق التنافس الشريف ونموذج؛ لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفنى والفكرى والرياضى.

وذلك وسط مشاركة 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بإجمالى 72 طالبا وطالبة، حيث أقيم النهائي بين مدرستي السباعية بنين الإبتدائية والسباعية الابتدائية الجديدة.

وحصل على كأس عباقرة المدارس مدرسة السباعية الإبتدائية الجديدة، ويأتي تنفيذ هذه المسابقة.

وأثنى اللواء أشرف عطية على تنظيم هذه المسابقة الرائدة، والتي سيتم تعميمها في مختلف الإدارات للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والثقاقة العامة للنشء.

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