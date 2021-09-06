«القضية الفلسطينية» باجتماع الدورة 156 لمجلس وزراء الخارجية العرب

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماع دورته الـ156 يوم الخميس المقبل برئاسة دول الكويت، حيث يناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية.

ويسبق الاجتماع اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى المندوبين الدائمين الذي يعقد غدا الثلاثاء، كما يعقد يوم الخميس قبل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري سلسلة من الاجتماعات الوزارية للجان الوزارية العربية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة القضايا والملفات الخاصة بكل لجنة ورفع تقرير ومشروع قرار بشأنها إلى الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب برئاسة دول الكويت فى نفس اليوم لاعتماد واقرار القرارات الصادرة عن كل لجنة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران اجتماعا لها صباح يوم الخميس المقبل لمناقشة آخر مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتضم اللجنة فى عضويتها ، السعودية (رئيساً) وعضوية كل من "الإمارات والبحرين ومصر "، بالاضافة إلى أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية.

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا وزاريا لها، وذلك لمناقشة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدى لها، وتضم اللجنة فى عضويتها مصر (رئيساً) وعضوية كل من " الإمارات ، البحرين ، السعودية ، العراق، " والامين العام للجامعة العربية.

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الاجراءات الإسرائيلية في القدس ، اجتماعا وزاريا لها وهي تضم فى عضويتها الأردن (رئيساً)،" الجزائر ، السعودية ، فلسطين ، قطر ، مصر ، المغرب "، بالاضافة إلى الامين العام لجامعة الدول العربية.

وسوف ترفع اللجان الثلاث تقريرا بنتائج اعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الاعمال لاقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية .