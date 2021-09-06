مدير المدن الجامعية بسوهاج تعلن تركيب «واي فاي» (فيديو)

قالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية وإدارة التغذية بسوهاج، إن مجلس جامعة سوهاج وافق على تركيب شبكات الإنترنت "واى فاى" للطلاب فى المدن الجامعية لمساعدتهم فى الاستذكار والبحث العلمى.

وأضافت زايد أن المدن الجامعية تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية ورعاية الشباب للطلاب وتودى دور هام فى بناء شخصية الطلاب بجانب الإقامة والتغذية الصحية السليمة التى تقدمها لهم.

وأشارت إلى أن هناك فرق طبية تم إعدادها على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين بالمدن الجامعية إضافة إلى إنشاء وحدة لتلقي لقاح كورونا داخل المدينة الجامعية ضمن 5 وحدات بالجامعة لتطعيم الطلاب ومنتسبي المدن الجامعية من العاملين بالإدارة المختلفة والتى بدأت فى أعمالها من الآن وتستمر حتى بداية العام الجديد عقب تسكين الطالبات.

وأوضحت أن هناك مركز رياضى افتتحه رئيس الجامعة السابق الدكتور أحمد عزيز ويحمل اسمه ومجهز على مستوى وأن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير به لتحفيز الطلاب والطالبات على ممارسة الرياضة وبناء الجسم.

جدير بالذكر أن المدن الجامعية بسوهاج لديها العدد من المباني تضم مجمع سكنى مكون من 4 مبان خاصة لتسكين الطالبات وكذلك 3 مبانى للطلاب وذلك فى المقر القديم للجامعة علاوة على مبنيين جديدين فى المقر الجديد للجامعة بالكوامل حيث بدأت الجامعة أول أمس عن إتاحة التقديم الإلكتروني لمدة أسبوعين حتى ظهور تنسيق المرحلة الثانية يتبعها التقديم الورقة يوم 12 من الشهر المقبل بنظام اسبوع للطلاب وآخر للطالبات لمنع التكدس والازدحام.

وكان الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عقد اجتماعاً موسعاً مع عمداء ووكلاء الكليات ومسئولي وحدة IT بجميع الكليات، لوضع التصور النهائي لرفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية على المنصة التعليمية Zad، وإتاحتها أمام المستخدمين، وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل فئة من مستخدمي المنصة التعليمية، بحضور الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور أحمد مسعود مدير تطبيقات نظم المعلومات الإدارية mis، والمهندس هيثم أبوضيف المدير التنفيذي لشركة zad، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم.