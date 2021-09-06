الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قصة صداقة جمعت بين عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس لمدة 47 عامًا

مدبولي والمهندس
مدبولي والمهندس

لم يكن فؤاد المهندس نجما لشاشة التلفزيون والمسرح فقط، وعلاقته الزوجية، وقصة الحب الجميلة بينه وبين شويكار، ومواقفه الإنسانية وبراءته، ولكن جمعته علاقة صداقة جميلة بين الراحل عبدالمنعم مدبولي، ونادرا ما نجد صداقة قوية تجمع الفنانين ببعضهم البعض داخل الوسط الفني، وجدنا علاقة صداقة قوية بين المهندس ومدبولي أكثر من أصدقاء ولكن تجمعهم روح الأخوة.

وتستعرض " الدستور" قصة الصداقة التي جمعت بين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى حتى آخر لحظات حياته:

- كانت آخر مرة تحدث فؤاد المهندس ومدبولي خلال مكالمة هاتفية للاطمئنان على صحته، فكان خير الصديق، والأخ لم يجد المهندس مثله، وكان المعروف عنهم داخل الوسط الفنى الصداقة القوية، التى تجمع بينهم حتى بين الأسرة وبعضها البعض.

- استمرت علاقة المهندس وعبدالمنعم مدبولي حتى آخر أيامهم فجمعتهم تلك المكالمة ولكن لم يفهم المهندس حديث مدبولي من شدة تعبه، وبعد ذلك تلاقى فؤاد المهندس خبر وفاة صديقه المفضل بل أخاه عبد المنعم مدبولى وكانت صدمة كبيرة عليه، فبكى المهندس بكاء شديد على فراقه، من شدة حزنه على صديق الكفاح رحل بعده بشهرين.

- شاع خبر الخلاف بين عبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس ولكن كل هذه الأقاويل غير صحيحة ليس لها اساس، حتى لو اختلفوا على الأعمال الفنية، لم يستمر الخلاف كثيرا فحبهم وعلاقتهم القوية ببعض أقوى من أي خلاف.

عبدالمنعم مدبولي يتحدث عن أسرار فؤاد المهندس

خلال حوار نادر ببرنامج "زووم" مع الإعلامية سلمى الشماع، جمعت  "سلمى" بالصديقين عبدالمنعم مدبولي، وفؤاد المهندس.

وقال "مدبولي": علاقة الصداقة بينا تمتد لأكثر من 47 عاما، فأول مرة قابلته في برنامج "بابا شارو"، ومن وقتها أصبحا صديقين".

واستكمل مدبولي: "فؤاد كان بيمثل ويغني ويقلد ويألف، وكان عامل برنامج اسمه طرزان، كان بيعمل فيه صوت الطبلة والبغبغان، واتضحلي إنه بيحب الحيوانات جدا، وكل شوية يروح جنينة الحيوانات".

ورد فؤاد المهندس، قائلا: "أحب الحيوانات جدا، وخاصة المفترسة، لدرجة أنني أسافر كينيا وأوغندا لمشاهدة الحيوانات هناك"، موضحا: "الحيوانات الأليفة أدامنا طول الوقت، وأنا قضيت 4 سنين من حياتي في الجامعة، منهم 3 سنين في الجنينة".

وقال الفنان عبدالمنعم مدبولي إنه خريج كلية الفنون التطبيقية، قسم نحت، وعمل العديد من التماثيل الجبس والخشب، قائلا: "المهندس" خريج كلية تجارة، ولكنه يحب الرسم، فرسم أخوته ووالديه، وله عدد من اللوحات في المرحلة الابتدائية سافرت لعدة دول، ولا يعرف تحديدا ما هي هذه الدول".

وأشار مدبولي: "وأنا في الثامنة عشر، اشتغلت في مسرح جورج أبيض، لدرجة أنه قال انت الخليفة بتاعي، وستصبح تراجيديان جيد، وكنت أجسد شخصية رجل يبلغ من العمر 70 عاما، فشاهدتني فاطمة رشدي، وانتقلت لفرقتها".

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