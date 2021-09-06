«الاتصالات» تختتم فعاليات تدريب دفعتين من مبادرة «قدوة - تك»

دربة 50 سيدة حرفية

احتفلت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخرج الدفعتين العاشرة والحادية عشر من برنامج تدريب رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل، الذي تم تنفيذه عبر الإنترنت في إطار مبادرة "قدوة - تك" لتمكين المرأة.



وخلال الجلسة الاحتفالية التي انعقدت عبر الإنترنت، تم توزيع شهادات اجتياز وإتمام البرنامج التدريبي لأكثر من 50 سيدة حرفية ورائدة أعمال من محافظات شملت القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والدقهلية والمنوفية والشرقية وأسوان وسوهاج واللاتي تنوعت مشروعاتهن ما بين خدمية وحرفية.



وتم تطوير البرنامج التدريبي بإضافة التدريب على التسويق من خلال تطبيقات "واتس آب بيزنس" و"سناب شات" و"تيك توك"، إضافة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأساسية وهي "فيسبوك" وإنستجرام" و"يوتيوب".

وشهدت التدريبات انضمام نوعيات جديدة من المشروعات لأول مرة، مثل فن المصغرات، والخدمات التسويقية لجراحة المناظير، بجانب الأنشطة الحرفية والخدمية الخاصة بالأطفال، والفنون الإبداعية التي تستخدم الأدوات التكنولوجية، والحفر على الخشب، ومنتجات الخوص والخرز.