الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

دربة 50 سيدة حرفية

«الاتصالات» تختتم فعاليات تدريب دفعتين من مبادرة «قدوة - تك»

جريدة الدستور

احتفلت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخرج الدفعتين العاشرة والحادية عشر من برنامج تدريب رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل، الذي تم تنفيذه عبر الإنترنت في إطار مبادرة "قدوة - تك" لتمكين المرأة.
 
وخلال الجلسة الاحتفالية التي انعقدت عبر الإنترنت، تم توزيع شهادات اجتياز وإتمام البرنامج التدريبي لأكثر من 50 سيدة حرفية ورائدة أعمال من محافظات شملت القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والدقهلية والمنوفية والشرقية وأسوان وسوهاج واللاتي تنوعت مشروعاتهن ما بين خدمية وحرفية.
 
وتم تطوير البرنامج التدريبي بإضافة التدريب على التسويق من خلال تطبيقات "واتس آب بيزنس" و"سناب شات" و"تيك توك"، إضافة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأساسية وهي "فيسبوك" وإنستجرام" و"يوتيوب".

وشهدت التدريبات انضمام نوعيات جديدة من المشروعات لأول مرة، مثل فن المصغرات، والخدمات التسويقية لجراحة المناظير، بجانب الأنشطة الحرفية والخدمية الخاصة بالأطفال، والفنون الإبداعية التي تستخدم الأدوات التكنولوجية، والحفر على الخشب، ومنتجات الخوص والخرز.

وزارة الاتصالات رائدات الأعمال افتتاح أكاديمية التدريب مبادرة قدوة تك مصر المرأة

مواد متعلقة

لخريجي الجامعات.. كيف تستفيد من منح وزارة الاتصالات؟ (فيديو)

وزارة الاتصالات تعتمد وتُدرب 27 مُحاضرا من مختلف المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

«غيرت ملامحها تمامًا».. مايا دياب تثير الجدل مجددًا على منصات السوشيال ميديا

رسميًا.. إقالة حسام البدرى من تدريب منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟