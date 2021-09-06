الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خناقة «مُعجب القطار»: مواقف أغضبت الفنانة شويكار من فؤاد المهندس

شويكار وفؤاد المهندس
شويكار وفؤاد المهندس

لم يعلم أنه سيصبح من نجوم الفن، ذهب عنا بجسده لكن أعماله خالدة وباقية لنا، تدرس للأجيال الحالية فترك لنا بصمة من نور حافلة بأعماله العديدة، فأصبح أسطورة من أساطير الفن علي مر الزمان، إنه الفنان ذو الطائلة الخاطفة والوجه البشوش فؤاد المهندس. 

تحل اليوم 6 سبتمبر ذكري ميلاد عمو فؤاد حيث نستعرض أبرز مواقف الكوميديان صاحب الروح الجميلة والطلة الجذابة علي خشبة المسرح والشاشة التلفزيونية في السطور التالية:

ظهر فؤاد المهندس مع زوجته الفنانة شويكار خلال لقاء تلفزيوني، تحدثت فيه الفنانة الكبيرة عن عيوب زوجها فؤاد المهندس والتي اكتشفتها خلال فترة زواجهما والتي دامت لقرابة 20 عامًا.

- ظهرت شويكار مع الإعلامية ناهد جبر في برنامج "سينما القاهرة" قائلة:" أنا متزوجة من فؤاد المهندس منذ 8 سنوات وشهرين، مؤكدة أنه زوج وأب ممتاز، لكن به بعض العيوب، منها العصبية، كرهه للاختلاط، عدم حبه للسهر، الإضاءة الخافتة، وصوت الموسيقى العالي" قائلة: "أنا بحب أخرج واتفسح، لكن هوّ مش بيحب الحاجات دي، بس لما أحط محاسنه جنب الحاجات دي، بلاقي المحاسن بتطغى على العيوب".

- وخلال لقاء الفنانة الكبيرة شويكار في لقاء السحاب بين أشهر ثنائي في السينما المصرية قالت: "فؤاد بيغير دايمًا"، وحكت موقفًا جمعها به علي مدي غيرته الشديدة من معجبيها وجمهوره: "كان في واحد مُعجب بيا ماشي في القطر وإحنا رايحين إسكندرية، وكان رايح جاي في القطر قدامي، لقيت فؤاد اتضايق وبيزعق، بس الواد متكلمش وقلت له الواد معملش حاجة عشان تضايق، وبقى من إسكندرية لمصر مش بيكلمني ومخاصمني أنا عشان لقى مُعجب".

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