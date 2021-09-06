الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمراراً للدعم المصري للأشقاء بدولة السودان :

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للأشقاء السودانيين

مصر ترسل ثانى رحلات
مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية

إستمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين؛ لمجابهة كافة المحن والأزمات التى يتعرضون لها .

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة  شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين، وذلك فى ثانى رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التى تقدم للشعب السوداني الشقيق .

فيما أشاد المسئولون السودانيون بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخي بين الشعبين الشقيقين.. مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب السودانى مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان  .

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وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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