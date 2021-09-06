الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متابعة أعمال إنشاء محطة الرفع بالمنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

إنشاء محطة الرفع
إنشاء محطة الرفع ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية دمشير

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، أعمال محطة الرفع بـ«قرية 7»، التابعة لمجلس قروي دمشير، والتي يتم إقامتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وتذليل أية عقبات تواجه أعمال إنشاء المحطة، بالإضافة إلى رفع 20 طن مخلفات، وشن حملة لرفع الإشغالات بحي وسط المدينة.

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ومن جانبه، قال حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه تم متابعة أعمال محطة الرفع بقرية 7، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تقديم الدعم الممكن لإتمام الأعمال دون معوقات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياه كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، بمتابعة أعمال محطة الرفع بالقرية.

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رفع المخلفات والتراكمات الصلبة

وأضاف «جمعة»، أن قسم البيئة بالقرية نظم حملة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة، بالإضافة إلى رفع 20  طن مخلفات وتراكمات من منطقة «أولاد الشيخ- المستودع- ترعة عبده- الشونية- مداخل عزبة زكريا»، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية.

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وأوضح محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط مدينة المنيا، أن الحي شن اليوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات التي تشغل حرم الطريق العام والقضاء على المخالفات، وكذلك فض الأسواق من الباعة الجائلين لتيسير حركة المواطنين والسيارات ومنع التكدس. 

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واستطرد: «كما واصل قسم البيئة بالحي أعمال النظافة والتطهير بكورنيش النيل وشارع الحرية».

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وشددت الحملة على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، في ضوء توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة الاهتمام والإكثار من الحملات الدورية، وعدم التهاون مع المخالفين لمواجهة المخالفات والإشغالات التي تضر بالصالح العام.

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المنيا أعمال إنشاء محطة الرفع - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا حياة كريمه رفع مخلفات ازالة اشغالات اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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