هيئة الأسرى: إدارة السجون تجري تنقلات واسعة في صفوف الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الاسرى ونقلهم الى جهات غير معلومة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم توزيع أسرى قسم (2) في سجن جلبوع، وهم المحكومون بالسجن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة.

وكان ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين، عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين ان قواته تشارك بعمليات التمشيط بحثًا عن السجناء الفارين من سجن جلبوع، وتابع جيش الإحتلال هناك مروحيات تشارك بعمليات الاستطلاع بحثًا عن الأسرى الفارين، وأكد على أن قوات الاحتلال في الضفة الغربية ضمن عمليات البحث عن الأسرى.

يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي إسرائيل، بينما بدأت قوات الاحتلال عمليات واسعة النطاق بحثًا عن الأسرى الفارين.

ومن بين الفارين القيادي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، و5 آخرين ينتمون إلى حركة “الجهاد الإسلامي”.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من حفر نفق من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل حيث استغرقت عملية الحفر فترة طويلة.