عائشة بن أحمد تنهي 60٪ من مشاهدها في «وعد إبليس»

أوشكت الفنانة عائشة بن أحمد علي الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "وعد ابليس" أمام النجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري.

وقالت عائشة بن أحمد في تصريحات لـ«الدستور»، إنها انتهت من تصوير 60٪ من مشاهدها في المسلسل الذي تقدم فيه دورًا مختلفًا وجديدًا.

أبطال مسلسل وعد إبليس

مسلسل وعد إبليس، يشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، رزان مغربي، أحمد مجدي، مراد مكرم، مريم الخشت، محمد يسري، ومها أبو عوف، ويتولى إخراج المسلسل كولين توج، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية فور الانتهاء من تصوير كل مشاهد المسلسل.

تفاصيل مسلسل وعد إبليس

ويقدم عمرو يوسف خلال مسلسل وعد إبليس عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال المسلسل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، يمتلكها مراد مكرم، بينما تجسد مريم الخشت دور عائشة وهي موظفة بالشركة، ويتحالف عمرو يوسف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن"، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، فشخصية هنا التي تقدمها الفنانة منى زكي شخصية مهتزة ومترددة مما يدخلها في مشكلات مع زوجها حازم الذي يقدمه محمد ممدوح وتدخل في مشكلة كبيرة من خلال زواج يشوفه عدم الشرعية والطلاق الشفهي دون علمها مما أحدث العمل جدلا كبيرا حول شرعية الطلاق الشفوي.

وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

أبطال ونجوم مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي،ومايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن يُعرض مسلسل لعبة نيوتن في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc.