الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الزواج فوق قمة جبل ارتفاعه 6000 متر (إنفوجراف)

الزواج فوق قمة جبل
الزواج فوق قمة جبل

 أقام عروسان بوليفيان حفل زفافهما فوق قمة جبل غرب بوليفيا ارتفاعه 6000 متر واستغرق العروسان 3 أيام للصعود على قمة جبل "إيليماني" حاملين معهما ملابس الزفاف والديكورات والطعام وساعدهما في هذا أن الطقس كان مشمسًا.

الزواج فوق قمة جبل ارتفاعه 6000 متر 

 

شارك أعضاء حفل الزفاف بحمل التجهيزات وأضيف لحقيبة الظهر لكل فرد وزن 20 كيلو جرام ارتدى العريس "جوني" خوذة لتسلق الجبال وأشرطة ضيقة (مسامير فولاذية على قدميه) كان يسير في ممر مؤقت تحده باقات من الزهور رافقه أفضل رجل مدرب كانت العروس "هايدي" ترتدي الأشرطة وفستان زفاف طويلًا وتحمل باقة من الورود وكانت تسترشد بزوجها المكبل بحبل. المصدر : telanganatoday

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