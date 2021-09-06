الزواج فوق قمة جبل ارتفاعه 6000 متر (إنفوجراف)

أقام عروسان بوليفيان حفل زفافهما فوق قمة جبل غرب بوليفيا ارتفاعه 6000 متر واستغرق العروسان 3 أيام للصعود على قمة جبل "إيليماني" حاملين معهما ملابس الزفاف والديكورات والطعام وساعدهما في هذا أن الطقس كان مشمسًا.

الزواج فوق قمة جبل ارتفاعه 6000 متر

شارك أعضاء حفل الزفاف بحمل التجهيزات وأضيف لحقيبة الظهر لكل فرد وزن 20 كيلو جرام ارتدى العريس "جوني" خوذة لتسلق الجبال وأشرطة ضيقة (مسامير فولاذية على قدميه) كان يسير في ممر مؤقت تحده باقات من الزهور رافقه أفضل رجل مدرب كانت العروس "هايدي" ترتدي الأشرطة وفستان زفاف طويلًا وتحمل باقة من الورود وكانت تسترشد بزوجها المكبل بحبل. المصدر : telanganatoday