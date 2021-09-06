غلق مطعمين لتقديمهما مأكولات غير صالحة في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق مطعمين للمشويات والمأكولات البحرية بشارعي المحافظة والشهيد أحمد إسماعيل بمدينة الزقازيق لتقديم مأكولات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكداً أنه لن يتهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإحالة وقائع الإهمال إلى النيابة العامة.

وكان محافظ الشرقية قد أمر باستمرار عمل لجان المتابعة بمشاركة الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت العامة والصناعية والغذائية ومراجعة التراخيص الممنوحة لتلك الأنشطة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان استيفاء كافة المعروض من السلع والأغذية المختلفة للاشتراطات البيئية والصحية والسلامة المهنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت اللجنة المشكلة من (مراقبة الأغذية بمديرية الصحة – الطب البيطري – مديرية التموين – السلامة والصحة المهنية بالزقازيق – رئاسة مركز الزقازيق – رئاسة حي ثان الزقازيق – إدارة البيئة بالديوان العام ) بالمرور على المطاعم ومحلات الأغذية بنطاق مدينة الزقازيق ، و أسفرت عن ضبط 5 كيلو لحوم ضاني مذبوحة خارج المجازر الحكومية و17 كيلو لحمة متبله و22 كيلو فراخ متبلة و 13 كيلو كبدة و 4.5 كيلو توميه و 1.5 كيلو مخ بمطعم مشويات بشارع المحافظة وتم تحرير محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية رقم 1427 لسنة 2021 جنح أمن دولة طواريء ثان ، كما قامت اللجنة بإعدام 58 كيلو لحوم مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ليقرر محافظ الشرقية الغلق الفوري للمطعم وتكليف رئاسة حي ثان بمتابعة الغلق وعدم فتح المطعم دون الرجوع إلى الجهات المختصة لتلافي المخالفات.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم غلق مطعم للمأكولات البحرية بشارع الشهيد أحمد إسماعيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة حيث جاء في تقرير اللجنة أنه بالمرور على المعطم تبين ضبط 2.5 كيلو جمبري بها تغير في خواصها وكذلك وجود غرفة تفتيش أمام باب المحل مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة وتم إعدام المضبوطات وتحرير محضر جنحة بالقرار و رقم 96 لسنة 1967، مشدداً على عدم فتح المطعم إلا بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بعد إجراء المعاينة اللازمة والتأكد من إزالة المخالفة.

وأضاف محافظ الشرقية أن اللجنة قامت بالمرور على مطعم مشويات بشارع المحافظة وأسفرت عن ضبط 25 كيلو لحوم مختلفة بها تغير في خواصها الطبيعية تم إعدام جميع المواد الغذائية وتحرير عدد 2 محضر جنحة صحية لنقص الإشتراطات وعدم حمل شهادة صحية وذلك بالقرار 97 لسنة 1967 .

كما قامت اللجنة بضبط 25 كيلو لحم مفروم مجهولة المصدر وضبط 18 كيلو لحم مفروم ومكرونة وبانية ومحشي ورق عنب وكبدة ولحوم مطهية بها تغير في خواصها الطبيعية بمطعم مشويات بشارع الشهيد أحمد إسماعيل وتم تحرير محضر مخالفة برقم 1426 لسنة 2021 جنح أمن دولة طواريء ثان ، وتحرير محضر جنحة صحية بالقرار رقم 96 لسنة 1967 للنظافة العامة.

أشار محافظ الشرقية أن اللجنة قامت بالمرور على محل مأكولات بشارع عمر بن الخطاب فلل الجامعة وأسفرت عن ضبط وإعداد 9 كيلو أيس كريم وعصائر بها تغير في خواصها الطبيعية وتم تحرير محضر جنحة بالقرار رقم 96 لسنة 1967 للنظافة العامة.

وفي إطار متابعة المنشآت الرياضية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعني، أعلن محافظ الشرقية أن اللجنة قامت بالمرور على مطعم وحمام السباحة بأحد النوادر الرياضية الكائن بشارع طلبة عويضة وأسفرت عن تحرير 2 محضر جنحة صحية 96 / 97 لسنة 1967 لوجود 12 كيلو ترمس وعصائر وتغير في خواصهما ، كما تلاحظ للجنة وجود حمام سباحة مستخدم صادر له رخصة من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة لمزاولة النشاط الرياضي دون الرجوع إلى مديرية الصحة بالشرقية لسحب عينة مياه لبيان جودة المياه المستخدمة في ملء حمام السباحة من الناحية الصحية ، حيث أنه بتاريخ 30 / 7 / 2018 قام بتقديم طلب لمديرية الصحة للترخيص وسحب عينة وتم تشكيل لجنة من الصحة وشئون البيئة بالمحافظة لسحب العينة..

وعليه قامت اللجنة بعملها وسحب العينة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة وأفادت النتائج الواردة أن العينة غير مطابقة ، وعليه لم يتم الموافقة من الجهة الصحة ( مديرية الصحة بالشرقية ) على تشغيل حمام السباحة وتم سحب عينة من كل من حمام رجالي دور أول وحمام سيدات دور أرضي وإرسالها للمعمل المشترك بالزقازيق لفحصها والتأكد من مطابقتها من عدمه.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الغذائية المقدمة للمواطنين والالتزام بالاشتراطات واستخراج التراخيص اللازمة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.