الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في اجتماعه الشهري.. «الناشرين المصريين» يناقش مشكلة «الكتاب الجامعي»

اتحاد الناشرين المصريين
اتحاد الناشرين المصريين

عقد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أمس الأحد، اجتماعه الشهري، لعرض نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات الخاصة بمعرض الرياض للكتاب، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبعض أعضاء الجمعية العمومية، بمقر الاتحاد بالدقي.

وتم تخصيص باقي الجلسة لمناقشة موضوع مشكلة ناشري الكتاب الجامعي والقرار الجديد من المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الكتب الورقية خلال الفصل الدراسي المقبل، وبعد عرض المشكلة ومناقشة بعض الحلول من خلال الزملاء الحاضرين تم الاتفاق على الآتي:

1- سيقوم الاتحاد من خلال لجنة العلاقات العامة والتسويق وبإشراف من رئيس الاتحاد وبعض الزملاء من ناشري الكتاب الجامعي بإعداد مذكرة عاجلة إلى وزير التعليم العالي يتم فيها سرد المشكلة وأثرها على صناعة النشر وعلى الصناعات الأخرى المتداخلة، كالطباعة والتوزيع وإعطاء بعض النماذج التي من الممكن أن تحتذي بها الوزارة في بعض دول الخليج إن كان عندها النية للتحول الرقمي ولكن بشكل صحيح.

2- رفع صورة من هذه المذكرة لكل من مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، وذلك لدعم موقف الناشرين وإلغاء هذا القرار غير المدروس.

3- التواصل مع بعض شركات النشر الإلكتروني، والتي تمتلك قواعد بيانات وتتعامل في الفترة الحالية مع وزارة التعليم العالي، وذلك لاقتراح بعض الحلول علينا كناشرين.

وكان مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عقد مطلع أغسطس الماضي، لمناقشة تقارير اللجان النوعية للاتحاد، ودراسة عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجان النوعية، وسوف يتم الإعلان عنها بعد إتمام كل التفاصيل اللازمة من خلال اللجان المختصة.

وتناول الاجتماع أيضًا دراسة كل الجوانب السلبية والملاحظات التي تكشفت خلال الدورة الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإسلام بيومي، مدير عام المعارض بالهيئة، وتم الاتفاق على التعاون التام خلال الدورة المقبلة، لتلافي كل تلك الملاحظات والتنسيق التام بين الهيئة والاتحاد في تنظيم المعرض.

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اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده معرض الرياض للكتاب مشكلة ناشري الكتاب الجامعي المجلس الأعلى للجامعات لجنة العلاقات العامة والتسويق وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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