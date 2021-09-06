محافظ مطروح يضع حجر أساس سد وادى إسماعيل (فيديو)

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، حجر أساس إنشاء سد وادى إسماعيل (وادى الشقوقة) بمنطقة الكيلو ٤، الذى تنفذه وزارة الري بتكلفة ١١ مليون جنيه وبطول ٥٤م من أسفل و٥ أمتار من أعلى وبارتفاع ٦ أمتار وامتداد ١٦٠م بين جانبي الوادى كسد ركامي من الأحجار البيئية للحماية من أخطار السيول.

جولة محافظ مطروح

وأوضح محافظ مطروح أن السد يعتبر أول سد ضمن مخطط إقامة ٩ سدود بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط أمطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤ والبحث عن حلول مستدامة تحقق الاستقرار للأهالي مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة ومنع خطر السيول خاصة مع التغيرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.

جولة محافظ مطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جاء ذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم الشتاء مع تحقيق الاطمئنان وتحقيق أقصى استفادة لأهالي المنطقة من المزارعين دون أى ضرر لأحد، موجهًا الشكر لوزارة الرى على جهودها وتعاونها مع المحافظة في إقامة السد وكذلك لجهود الشركة الوطنية مع أهمية الإسراع في التنفيذ.

جولة محافظ مطروح

جاء ذلك بحضور المهندس جمال دعبس مدير الموارد المائية والرى بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح واللواء عبدالغني حمادة مساعد مدير أمن مطروح والعقيد أحمد كوهيه مفتش مباحث قسم شرطة مطروح والمقدم أحمد الدفراوي وعددًا من مديري المديريات والإدارات المعنية وممثلى الشركة الوطنية القائمة بالأعمال وأهالي المنطقة.

جولة محافظ مطروح

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود التعاون بين مديرية الزراعة بالمحافظة ومركز البحوث الزراعية مع استحداث وإدخال زراعات جديدة تتناسب مع البيئة وتحسين الانتاجية للمزارعين ويحقق مزيدًا من الفائدة الاقتصادية في إطار اهتمام محافظة مطروح بتنمية الثروة الزراعية.