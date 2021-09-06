رئيس مركز أشمون: مراكز شباب جديدة بقورص وأبو رقبة ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون الانتهاء من أعمال حفر الأساسات ووضع طبقة الإحلال الخاصه بانشاء مركز شباب قورص وكذا مركز شباب أبو رقبة التابعان للوحدة المحلية بقورص وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون ، بحضور الأستاذ مجدي تحسين رئيس الوحدة المحلية بقورص ، والشركة المنفذة للمبادرة ، وأكد سرور أن مركز شباب قورص سيقام علي مساحة حوالي 1500م² ويضم ملعب ومبنى إداري ، كما جاري إنشاء مركز شباب أبو رقبة الذي سيقام علي مساحة حوالي 2100م² ويضم أيضا ملعب ومبني إداري ، وأشار سرور إلي أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القريتين لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

من جانبه، أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

وعلى صعيد متصل، تم متابعة أعمال الحفر لصب القواعد العادية لموقع مقترح لإقامة وحدة إسعاف بجريس على مساحة 220 متر على أرض ملك الدولة حيث تمت الإزالة وجارى إنشاء مبنى وحدة إسعاف و متابعة أعمال إنشاء سور لمركز شباب عزبة طعيمة التابعة لجريس حيث تم صب الرمل استعدادا لصب أعمدة السور و تنفيذ قرار الهدم للمبنى الإدارى والمدرج للإحلال والتجديد وجارى أعمال الحفر وجارى عمل رفع مساحى لموقع مقترح لإقامة سكن كريم بجريس من قبل المساحة العسكرية وشبكة المعلومات والمرافق بالمحافظة ، وتم بالوحدة المحلية بشما متابعة التشطيبات الداخلية والخارجية بمدرسة الشهداء بقرية شما بنسبة تنفيذ 95% و التشطيبات الداخليه بجناح مدرسة عبد السلام وهبه بقرية شما بنسبة 90% و شد الشده الخشبيه لعمدان الدور الثالث بجناح بمدرسة الشهيد سامح طاحون بقرية شما بنسبة تنفيذ 30% ترفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عيسى العليمى بقرية شما وصب الدور الثالث والتسديد بالطوب والأسمنت بنسبة تنفيذ 60% وإزالة خزان المياه الارتوازية بقرية شما وشد الشدة الخشبية لسقف الدور الأول بمجمع الزراعى بقرية شما ورفع كفاءة وتطوير المبنى الإداري وعمل محارة سور بمركز الشباب بقرية شما ومتابعة أعمال حفر المجمع الصحى بقرية شما ورفع كفاءة وتطوير محطة الصرف رقم واحد ورقم 3 بقرية شما ، وتم بالوحدة المحلية بسبك الأحد.



متابعة أعمال الحفر وانزال خط الهاى للغاز الطبيعي بقرية محلة سبك وتسوية وتمهيد الطريق بعد الانتهاء منها ، وتم بالوحده المحليه بشنشور متابعة برج الإنارة والمرور على أعمدة الإنارة العامة للتأكد من الوصلات وتغير المتهالك منها كما تم صيانة حوالي 40 كشاف فى المداخل الرئيسيه للقرية والقري التوابع، من جانبه أكد سرور على استمرار متابعة الأعمال بالوحدات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.