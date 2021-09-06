تفاصيل استعداد المدن الجامعية بسوهاج لاستقبال الطلاب (فيديو)

قالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية وإدارة التغذية بسوهاج، إنه بالتزامن مع بدء التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد هناك استعدادات مكثفة تجريها المدن الجامعية بدأت بأعمال الصيانة والفرش والنظافة مع التعقيم المستمر بالتنسيق مع إحدى الشركات المتعاقدة لاستقبال الطلاب الجدد وحفاظا عليهم فى ظل ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت زايد، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المدن الجامعية بسوهاج لديها العدد من المباني تضم مجمع سكنى مكون من 4 مبان خاصة لتسكين الطالبات وكذلك 3 مبانى للطلاب وذلك فى المقر القديم للجامعة علاوة على مبنيين جديدين فى المقر الجديد للجامعة بالكوامل.

وأوضحت أنه فيما يخص إجراءات التسكين أعلنت الجامعة إتاحة التقديم الإلكتروني لمدة أسبوعين حتى ظهور تنسيق المرحلة الثانية يتبعها التقديم الورقة يوم 12 من الشهر المقبل بنظام أسبوع للطلاب وآخر للطالبات لمنع التكدس والازدحام.

ولفتت أنه هناك فرق طبية تم إعدادها على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين بالمدن الجامعية بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتلقي لقاح كورونا داخل المدينة الجامعية لتدعيم الطلاب ومنتسبى المدن الجامعية من العاملين بالإدارة المختلفة.

وأضافت أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية، فهي تقوم بتقديم التغذية للطلاب والتى تم تكاليفها هذا العام نظرا لظروف كورونا بجانب توفير عدد من الأنشطة بينها مركز "الدكتور احمد عزيز" اللياقة البدنية داخل المدينة الجامعية والذى تم تزويده بأحدث الأجهزة الرياضية وفريق لرعاية الشباب وفريق طبى، وفريق اجتماعى لعمل الأبحاث الاجتماعية لمساعدة الطلاب الغير قادرين والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور يحيى ثابت، مدير مركز"الدكتور أحمد عزيز" للياقة البدنية الذي تم إنشاؤه مؤخرا داخل المدينة الجامعية وبالتحديد فى مبنى "ج" لخدمة الطلاب والطالبات إن المركز تم تزويده بأحدث الأجهزة وأفضل المدربين بأسعار رمزية للطلاب كما يمكن استقبال العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك فتحه أمام الجمهور بأسعار مناسبة في إطار سياسة جامعة سوهاج الاهتمام بالأنشطة الرياضية.