الزراعة تكشف 5 أسباب وراء توقف أشجار الياسمين عن الإزهار

كشف تقرير لوزارة الزراعة عن أن مصر تزرع 3 أنواع من أشجار الياسمين خلال أيام السنة، وأن هناك عدة أسباب لتوقف أشجار الياسمين عن الإزهار وتتمثل:

1- الياسمين العادي: يزهر مرتين الأولى في فصل الربيع والأخرى في الصيف ويتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة وشديدة البرودة.

2- الياسمين الشتوي: يزهر من شهري نوفمبر إلى مارس يتحمل ظروف المناخ الشديدة.

3- ياسمين كثيف الأزهار: يزهر من شهر إبريل إلى شهر يونيو وهو صنف حساس للبرودة.

وحول أسباب توقف الأزهار يتمثل في:

1- انخفاض ضوء الشمس

يتعرض النبات إلى قلة ضوء الشمس مما يؤثر على إجهاد النباتات ويقل من نشاطها وطاقتها لتزهر , لذلك يجب وضع النبات في الشمس ما لا يقل عن 6 ساعات يوميًا إذا كان في الحقل أو حديقة المنزل.

2- الجفاف

تتطلب زراعة أشجار الياسمين التوازن بين الصرف ومياه الري، حيث إن توفر الرطوبة بكمية كبيرة يسبب الرياح القوية أو عدم ري النبات بقدر كافٍ من المياه، مما يسبب ضعف الأوراق وتجعدها وسقوطها، ويجب زيادة عدد مرات الري في حالات ارتفاع الحرارة الشديدة خلال فصلى الصيف والربيع وفي حالة عدم رطوبة التربة تضاف النشارة مرتين في العام مما يحسن من جودة التربة واحتفاظها بالماء والعناصر الغذائية.

3- الإفراط في الري

تزرع النباتات في أراضي سيئة الصرف أو نتيجة إنسداد فتحات التربة أو الجذور، وأحيانًا تتعرض النباتات لسوء صرف التربة وتجمع المياه حول الجذور مما يمنع وصول الأكسجين وإصابتها بأمراض فطرية تؤدي لتعفن الجذور وسقوط الأوراق وفي حالة أن التربة سيئة يجب نقلها إلى تربة أخرى تكون جيدة الصرف.

4- عدم التوازن في استخدام السماد

يحتوى السماد على نسبة عالية من النيتروجين مما يؤدي إلى تحفيز نمو الأوراق وإنباتها لذلك يوصي الاعتدال في السماد النيتروجيني وإضافة الفوسفور لتحفيظ النبات.

5- التقليم

يعتبر التقليم الغير مناسب للأشجار هلاتل فصلى الربيع والصيف يؤدي إلى إزالة براعم الأزهار وتركيزها على نمو الأوراق مرة أخرى, مما يؤثر على عدم ظهور الأزهار لذلك يجب تقليم الفروع الزائدة في فصل الخريف وذلك بعد انتهاء موسم ظهور الأزهار.

طرق العناية بأشجار الياسمين:

1- تقليم الأغصان القديمة أو الضعيفة بعد الإزهار للحفاظ على مظهر النبات الجمالي.

2- تحفيز أطراف الفروع على النمو أفقيًا، وتقليمها بعد موسم النمو.

3- الاحتفاظ برطوبة التربة، وأن تكون جيدة الصرف خاصة في فصل الخريف، كما يجب تركها تجف قليلًا في فصلى الربيع والشتاء.